Білоруські прикордонники скаржаться, що українські колеги їх залякують

Прикордонники з Білорусі в ефірі національного телебачення заявили, нібито українські прикордонники повісили на кордоні з Білоруссю "манекен у формі російської армії і назвали його Валерою".

Джерело: ДПСУ з посиланням на сюжет білоруських пропагандистів

Деталі: Офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов заявив, що українці нібито розповіли, що манекен – "це військовослужбовець, убитий під Києвом".

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Також білоруські прикордонники стверджують, що українці псують "інфраструктуру, показують агресивні жести, зокрема зі зброєю, роблять образливі написи на дорожніх знаках, розміщують листівки із закликами та вмикають аудіозаписи політичного характеру, а також дзвонять із погрозами оперативним черговим".

ДПСУ відповіла їм, що вони "не лякають, а натякають".