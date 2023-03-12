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Білоруські прикордонники скаржаться, що українські колеги їх залякують

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 10:53
Білоруські прикордонники скаржаться, що українські колеги їх залякують
скріншот

Прикордонники з Білорусі в ефірі національного телебачення заявили, нібито українські прикордонники повісили на кордоні з Білоруссю "манекен у формі російської армії і назвали його Валерою".

Джерело: ДПСУ з посиланням на сюжет білоруських пропагандистів

Деталі: Офіційний представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов заявив, що українці нібито розповіли, що манекен – "це військовослужбовець, убитий під Києвом".

Також білоруські прикордонники стверджують, що українці псують "інфраструктуру, показують агресивні жести, зокрема зі зброєю, роблять образливі написи на дорожніх знаках, розміщують листівки із закликами та вмикають аудіозаписи політичного характеру, а також дзвонять із погрозами оперативним черговим".

ДПСУ відповіла їм, що вони "не лякають, а натякають".

Теми: БілорусьпропагандаПрикордонна служба
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