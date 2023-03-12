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Белорусские пограничники жалуются, что украинские коллеги их запугивают

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 09:53
Белорусские пограничники жалуются, что украинские коллеги их запугивают
скриншот

Пограничники из Беларуси в эфире национального телевидения заявили, якобы украинские пограничники повесили на границе с Беларусью "манекен в форме российской армии и назвали его Валерой".

Источник: ГПСУ со ссылкой на сюжет белорусских пропагандистов

Детали: Официальный представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что украинцы якобы рассказали, что манекен - "это военнослужащий, убитый под Киевом".

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Также белорусские пограничники утверждают, что украинцы портят "инфраструктуру, показывают агрессивные жесты, в том числе с оружием, делают оскорбительные надписи на дорожных знаках, размещают листовки с призывами и включают аудиозаписи политического характера, а также звонят с угрозами оперативным дежурным".

ГПСУ ответила им, что они "не пугают, а намекают".

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Темы: БеларусьпропагандаПограничная служба
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