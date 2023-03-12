Кулеба не очікує постачання винищувачів Україні у близькій перспективі

Глава МЗС Дмитро Кулеба не очікує швидкого постачання винищувачів Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю "Bild am Sonntag".

"Я не очікую, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору" - зазначив Кулеба.

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Саме тому, за його словами, українська сторона вже зараз пропонує розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках.

"Щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на підготовку" – сказав міністр.

У лютому, нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. Лідер найбільшого опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі.

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Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на F-16. Детально на цю тему - у статті: Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна.