Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба не очікує постачання винищувачів Україні у близькій перспективі

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 12:00

Глава МЗС Дмитро Кулеба не очікує швидкого постачання винищувачів Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю "Bild am Sonntag".

"Я не очікую, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору" - зазначив Кулеба.

Саме тому, за його словами, українська сторона вже зараз пропонує розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках.

"Щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час і багато місяців на підготовку" – сказав міністр.

У лютому, нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. Лідер найбільшого опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі.

Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на F-16. Детально на цю тему - у статті: Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: авіазброяКулеба Дмитровійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією

фото, відеоУ Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Ткача – він загинув

Росія каже, що безпілотник США у Чорному морі загрожував Криму і впав у море сам

Планував убивства Резнікова і Буданова: бойовик отримав 12 років тюрми

Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Винищувач РФ "непрофесійно" збив американський дрон над Чорним морем – командування сил США

Усі новини...
авіа
Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції – CNN
Знищення "Мрії": СБУ затримала ексдиректора "Антонова", йому оголошено підозру
У Польщі підтвердили, що передадуть Україні МіГ-29, але небагато
Останні новини
00:06
відеоЗеленський відзначив нагородами сотні добровольців та отримав шеврон "Да Вінчі" від його нареченої
23:40
Російська блогерка попросила притулку в Албанії, де її арештували за підозрою у шпигунстві
23:33
У Молдові прокоментували чергову фантазію Придністров’я про "теракт СБУ проти ОБСЄ"
23:28
У РНБО спростовують заяви, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті
23:05
Лідери найбільших груп Європарламенту посперечались через позицію Іспанії щодо війни в Україні
22:50
У Києві та області скасували планові відключення світла
22:39
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"
22:30
Вірменія заборонила в’їзд пропагандистці Сімоньян, та назвала прем’єра країни "виродком"
22:13
інфографікаГрошові перекази до України торік становили 13 мільярдів доларів
22:04
У МЗС відповіли ймовірному конкуренту Трампа на його суперечливу заяву про допомогу Україні
Усі новини...