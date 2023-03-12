Кулеба не ожидает поставки истребителей Украине в близкой перспективе

Глава МИД Дмитрий Кулеба не ожидает быстрой поставки истребителей Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Bild am Sonntag".

"Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с логистической и технической точки зрения", - отметил Кулеба.

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Именно поэтому, по его словам, украинская сторона уже сейчас предлагает начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах.

"Чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время и много месяцев на подготовку", - сказал министр.

В феврале, напомним, министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину, но заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. Лидер крупнейшего оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также считает возможным, что Германия поставит Украине истребители.

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Среди западных истребителей, как известно, Украина наиболее ориентируется на F-16. Подробно на эту тему - в статье Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.