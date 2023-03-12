Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба не ожидает поставки истребителей Украине в близкой перспективе

"Европейская правда"Воскресенье, 12 марта 2023, 12:00

Глава МИД Дмитрий Кулеба не ожидает быстрой поставки истребителей Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Bild am Sonntag".

"Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с логистической и технической точки зрения", - отметил Кулеба.

Именно поэтому, по его словам, украинская сторона уже сейчас предлагает начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах.

"Чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время и много месяцев на подготовку", - сказал министр.

В феврале, напомним, министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину, но заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. Лидер крупнейшего оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также считает возможным, что Германия поставит Украине истребители.

Среди западных истребителей, как известно, Украина наиболее ориентируется на F-16. Подробно на эту тему - в статье Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: авиаоружиеКулеба Дмитрийвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Марокко заменит Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией

фото, видеоВ Мелитополе взорвали автомобиль коллаборанта Ткача – он погиб

Россия говорит, что американский беспилотник в Черном море угрожал Крыму и упал в море сам

Планировал убийства Резникова и Буданова: боевик получил 12 лет тюрьмы

Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия

Истребитель РФ "непрофессионально" сбил американский дрон над Черным морем – командование сил США

Все новости...
авиа
Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции – CNN
Уничтожение "Мрии": СБУ задержала экс-директора "Антонова", ему объявлено о подозрении
В Польше подтвердили, что передадут Украине МиГ-29, но немного
Последние новости
00:26
Российская ПВО сбила 3 ракеты над Белгородской областью – местные власти
00:23
Воздушные силы прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море
00:06
видеоЗеленский отметил наградами сотни добровольцев и получил шеврон "Да Винчи" от его невесты
23:40
Российский блогер попросила убежища в Албании, где ее арестовали по подозрению в шпионаже
23:33
В Молдове прокомментировали очередную фантазию Приднестровья о "теракте СБУ против ОБСЕ"
23:28
В СНБО опровергают заявления, что контрнаступление может быть под угрозой из-за потерь на фронте
23:05
Лидеры крупнейших групп Европарламента поспорили из-за позиции Испании по войне в Украине
22:50
В Киеве и области отменили плановые отключения света
22:39
Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК "Юг"
22:30
Армения запретила въезд пропагандистке Симоньян, она назвала премьера страны "уродом"
Все новости...