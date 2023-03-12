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Полігони Білорусі готові приймати додаткові сили – Наєв

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 11:42
Полігони Білорусі готові приймати додаткові сили – Наєв
скріншот

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв запевнив, що загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька, але на полігонах Білорусі підготовлені наметові містечка для додаткових сил.

Джерело: Наєв, якого цитує пресслужба КОС ЗСУ

Пряма мова Наєва: "Зараз загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. На території Білорусі перебувають російські війська, була здійснена ротація, частина сил виведена.

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Зараз є інформація, що на території Білорусі на чотирьох полігонах залишилися наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відстежуємо обстановку з ДПСУ, яка сумлінно виконує завдання з охорони кордону, підрозділи Сил оборони, які здійснюють прикриття кордону, також відмінно справляються зі своїми завданнями.

На даний час ситуація стабільна і контрольована".

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Теми: БілорусьРосіявійна
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