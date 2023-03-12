Полігони Білорусі готові приймати додаткові сили – Наєв
Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв запевнив, що загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька, але на полігонах Білорусі підготовлені наметові містечка для додаткових сил.
Джерело: Наєв, якого цитує пресслужба КОС ЗСУ
Пряма мова Наєва: "Зараз загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. На території Білорусі перебувають російські війська, була здійснена ротація, частина сил виведена.
Зараз є інформація, що на території Білорусі на чотирьох полігонах залишилися наметові містечка для того, щоб прийняти додаткові сили. Ми відстежуємо обстановку з ДПСУ, яка сумлінно виконує завдання з охорони кордону, підрозділи Сил оборони, які здійснюють прикриття кордону, також відмінно справляються зі своїми завданнями.
На даний час ситуація стабільна і контрольована".