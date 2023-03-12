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Полигоны Беларуси готовы принимать дополнительные силы - Наев

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 11:42
Полигоны Беларуси готовы принимать дополнительные силы - Наев
скриншот

Командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев заверил, что угроза наземных действий врага с северного направления низкая, но на полигонах Беларуси подготовлены палаточные городки для дополнительных сил.

Источник: Наев, которого цитирует пресс-служба КОС ВСУ

Прямая речь Наева: "Сейчас угроза наземных действий врага с северного направления низкая. На территории Беларуси находятся российские войска, была осуществлена ротация, часть сил выведена.

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Сейчас есть информация, что на территории Беларуси на четырех полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы. Мы отслеживаем обстановку с ГПСУ, которая добросовестно выполняет задачи по охране границы, подразделения Сил обороны, которые осуществляют прикрытие границы, также отлично справляются со своими задачами.

В настоящее время ситуация стабильная и контролируемая".

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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