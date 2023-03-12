Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полигоны Беларуси готовы принимать дополнительные силы - Наев

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 12:42
Полигоны Беларуси готовы принимать дополнительные силы - Наев
скриншот

Командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев заверил, что угроза наземных действий врага с северного направления низкая, но на полигонах Беларуси подготовлены палаточные городки для дополнительных сил.

Источник: Наев, которого цитирует пресс-служба КОС ВСУ

Прямая речь Наева: "Сейчас угроза наземных действий врага с северного направления низкая. На территории Беларуси находятся российские войска, была осуществлена ротация, часть сил выведена.

Сейчас есть информация, что на территории Беларуси на четырех полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы. Мы отслеживаем обстановку с ГПСУ, которая добросовестно выполняет задачи по охране границы, подразделения Сил обороны, которые осуществляют прикрытие границы, также отлично справляются со своими задачами.

В настоящее время ситуация стабильная и контролируемая".

Темы: БеларусьРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"

Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты - СМИ

Швеция дает Украине восемь САУ Archer

фотоПарламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык

Министр обороны Франции объявил о прибытии в Украину первых "колесных танков" AMX-10 RC

ВАКС оправдал еще одного нардепа-"слугу"

Все новости...
Беларусь
Белорусские пограничники жалуются, что украинские коллеги их запугивают
Сейм Литвы призвал не допускать россиян и белорусов к Олимпийским играм
В Федерации фехтования Украины отреагировали на возвращение в спорт россиян
Последние новости
01:58
фотоОккупанты атаковали беспилотниками медучреждение в Херсоне
01:20
Россияне ударили по громадам Сумщины из АГС и минометов, более 140 прилетов
00:42
Украинка завоевала первое в истории "золото" Кубка мира по артистическому плаванию
23:56
В Турции запретили обслуживать российские самолеты американского происхождения
23:38
фотоВ Гонконге покажут работы украинской художницы
23:20
В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"
23:13
Президенту Чехии выписали максимальный штраф за нарушение избирательного финансирования
22:51
Парламент Венгрии назначил новый срок ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО
22:48
Зеленский в годовщину удара по драмтеатру в Мариуполе: рашизм не останется ненаказанным
22:39
"Опора" считает, что опрос в "Дии" о 8 марта был проведен с нарушением. В Минцифры опровергают
Все новости...