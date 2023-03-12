Полигоны Беларуси готовы принимать дополнительные силы - Наев

Командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев заверил, что угроза наземных действий врага с северного направления низкая, но на полигонах Беларуси подготовлены палаточные городки для дополнительных сил.

Источник: Наев, которого цитирует пресс-служба КОС ВСУ

Прямая речь Наева: "Сейчас угроза наземных действий врага с северного направления низкая. На территории Беларуси находятся российские войска, была осуществлена ротация, часть сил выведена.

Сейчас есть информация, что на территории Беларуси на четырех полигонах остались палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы. Мы отслеживаем обстановку с ГПСУ, которая добросовестно выполняет задачи по охране границы, подразделения Сил обороны, которые осуществляют прикрытие границы, также отлично справляются со своими задачами.

В настоящее время ситуация стабильная и контролируемая".