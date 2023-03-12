У Бєлгороді чоловіка, який "їхав воювати на боці України", ув'язнили на три роки

Бєлгородський обласний суд засудив до трьох років колонії загального режиму 21-річного чоловіка, обвинуваченого в спробі виїхати воювати на боці України.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: Зазначається, нібито чоловік на допиті заявив, що ним "рухало бажання розв'язати свої матеріальні проблеми", а "більшу частину грошей" він хотів віддати на відновлення інфраструктури України.

Пропагандисти заявляють, що він "визнав провину і розкаявся", що "намагався виїхати в Україну для участі в бойових діях у складі українських нацбатальйонів".

Засуджено чоловіка 2001 року народження до 3 років колонії загального режиму.

Вирок набув чинності.

ЗМІ пишуть, що йдеться про 21-річного співробітника "Яндекс.Еды" з Тюмені Максима.

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У лютому 2022 року він вийшов на пікет із плакатом "Замість фантомних нацистів в Україні гинуть невинні люди!", а незабаром поїхав у Бєлгородську область, не попередивши сім'ю. Наприкінці квітня юнака заарештували.