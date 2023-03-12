Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бєлгороді чоловіка, який "їхав воювати на боці України", ув'язнили на три роки

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 13:23
У Бєлгороді чоловіка, який їхав воювати на боці України, ув'язнили на три роки
ФОТО: ФСБ

Бєлгородський обласний суд засудив до трьох років колонії загального режиму 21-річного чоловіка, обвинуваченого в спробі виїхати воювати на боці України.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: Зазначається, нібито чоловік на допиті заявив, що ним "рухало бажання розв'язати свої матеріальні проблеми", а "більшу частину грошей" він хотів віддати на відновлення інфраструктури України.

Пропагандисти заявляють, що він "визнав провину і розкаявся", що "намагався виїхати в Україну для участі в бойових діях у складі українських нацбатальйонів".

Засуджено чоловіка 2001 року народження до 3 років колонії загального режиму.

Вирок набув чинності.

ЗМІ пишуть, що йдеться про 21-річного співробітника "Яндекс.Еды" з Тюмені Максима.

ВІДЕО ДНЯ

У лютому 2022 року він вийшов на пікет із плакатом "Замість фантомних нацистів в Україні гинуть невинні люди!", а незабаром поїхав у Бєлгородську область, не попередивши сім'ю. Наприкінці квітня юнака заарештували.

Теми: Росіявійнапропаганда
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією

фото, відеоУ Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Ткача – він загинув

Росія каже, що безпілотник США у Чорному морі загрожував Криму і впав у море сам

Планував убивства Резнікова і Буданова: бойовик отримав 12 років тюрми

Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Винищувач РФ "непрофесійно" збив американський дрон над Чорним морем – командування сил США

Усі новини...
Росія
Полігони Білорусі готові приймати додаткові сили – Наєв
Росія зазнає надзвичайно важких втрат у війні - розвідка Британії
Росія не хоче платити мобілізованим з окупованої Луганщини без російського паспорта – ОВА
Останні новини
00:23
Повітряні сили прокоментували інцидент із американським БПЛА у Чорному морі
00:06
відеоЗеленський відзначив нагородами сотні добровольців та отримав шеврон "Да Вінчі" від його нареченої
23:40
Російська блогерка попросила притулку в Албанії, де її арештували за підозрою у шпигунстві
23:33
У Молдові прокоментували чергову фантазію Придністров’я про "теракт СБУ проти ОБСЄ"
23:28
У РНБО спростовують заяви, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті
23:05
Лідери найбільших груп Європарламенту посперечались через позицію Іспанії щодо війни в Україні
22:50
У Києві та області скасували планові відключення світла
22:39
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"
22:30
Вірменія заборонила в’їзд пропагандистці Сімоньян, та назвала прем’єра країни "виродком"
22:13
інфографікаГрошові перекази до України торік становили 13 мільярдів доларів
Усі новини...