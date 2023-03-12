В Белгороде мужчину, который "ехал воевать на стороне Украины", приговорили к трем годам

Белгородский областной суд приговорил к трем годам колонии общего режима 21-летнего мужчину, обвиняемого в попытке уехать воевать на стороне Украины.

Источник: "Новая газета"

Детали: Отмечается, якобы молодой человек на допросе заявил, что им "двигало желание решить свои материальные проблемы", а "большую часть денег" он хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины.

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Пропагандисты заявляют, что он "признал вину и раскаялся", что "пытался выехать в Украину для участия в боевых действиях в составе украинских нацбатальонов".

Приговорен мужчина 2001 года рождения к 3 годам колонии общего режима.

Приговор вступил в силу.

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СМИ пишут, что речь идет о 21-летнем сотруднике "Яндекс.Еды" из Тюмени по имени Максим.

В феврале 2022 года он вышел на пикет с плакатом "Вместо фантомных нацистов на Украине гибнут невинные люди!", а вскоре уехал в Белгородскую область, не предупредив семью. В конце апреля юношу арестовали.