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Швейцарія утилізує робочі зенітні ракети, які знадобилися б Україні

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 13:55

Швейцарія утилізує зенітну зброю - наразі влада утилізує 60 оборонних систем, перший транш системи озброєнь "Рапіра" вже демонтовано.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання NZZ.

"Планується, що всі системи будуть демонтовані і утилізовані в рамках цих інших траншів", - каже речник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Швейцарська армія закупила "Рапіри" у 1980-х роках. До складу установки входить стартовий майданчик і радарна система. У 2007 році федеральний уряд знову вклав багато грошей у модернізацію: тоді армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет. Зараз вони також утилізуються, тому що Швейцарія виводить "Рапіру" з експлуатації з кінця 2022 року.

"Ракети старі, але ще не зовсім застарілі", - каже Петер Шнайдер, колишній головний редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" (ASMZ). Так, англійці захищали Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року за допомогою "Рапіри". "Вони можуть бути дуже добре використані проти низьколітаючих цілей, таких як безпілотники", - каже військовий експерт. "Рапірою" також можна було б боротися з винищувачами або гелікоптерами. На думку Шнайдера, таким чином Україна могла б захистити цивільну інфраструктуру.

Утилізація викликає бурхливу реакцію серед політиків, які займаються питаннями безпеки. "Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю в Швейцарії", - каже член Національної ради від зелених лібералів Франсуа Пуанте. Він підтримує передачу зброї Україні. Як підкреслює віце-президент Комісії з питань політики безпеки, це було б юридично можливо.

"Рапіра" - це система британського виробництва. Тому до ракет застосовуються зовсім інші правила, ніж до швейцарської зброї. Згідно з рішенням Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, які були зняті з озброєння, повинні бути продані назад до країни-виробника в першочерговому порядку. І як прямо підкреслює Федеральна рада у своєму рішенні: "Без жодних умов". Швейцарія не повинна вимагати заборони реекспорту.

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Однак, як зазначається, Берн не отримав відповідного запиту від Лондона. Федеральний уряд вирішив утилізувати "Рапіри" в 2019 році і ніколи не питав, чи зацікавлена в них Англія - навіть після початку війни, як підтверджує Armasuisse. "Для Швейцарії не характерно активно пропонувати списані військові системи на продаж, - каже прессекретар Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Велика Британія поетапно зняла з озброєння ракети "Рапіра" у 2021 році. У Міноборони Британії заявили у відповідь на запит, що утилізували всі ракети ще до початку війни. Пізніше утилізація викликала критику на острові. Основна теза полягала в тому, що ця зброя могла б допомогти Україні.

Історія з "Рапірою" висвітлює фундаментальну проблему: Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем озброєнь у найближчі кілька років. Наприклад, 248 бойових машин піхоти M113 і понад 100 артилерійських гармат M109. Обидві системи є американською продукцією і обидві знаходяться на лінії фронту в Україні.

Раніше стало відомо, що уряд Швейцарії не змінюватиме свою давню політику, що забороняє передачу зброї швейцарського виробництва до третіх країн, зокрема до України.

Нагадаємо, 8 березня нижня палата парламенту Швейцарії підтвердила, що передача швейцарських танкових боєприпасів в Україну на вимогу Берліна має залишатися під забороною.

Теми: зброяШвейцаріявійна
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