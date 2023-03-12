Швейцария утилизирует рабочие зенитные ракеты, которые понадобились бы Украине

Швейцария утилизирует зенитное оружие - сейчас власти утилизируют 60 оборонных систем, первый транш системы вооружений "Рапира" уже демонтирован.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание NZZ.

"Планируется, что все системы будут демонтированы и утилизированы в рамках этих других траншей", - говорит представитель федерального офиса оборонных закупок Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт.

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Швейцарская армия закупила "Рапиры" в 1980-х годах. В состав установки входит стартовая площадка и радарная система. В 2007 году федеральное правительство снова вложило много денег в модернизацию: тогда армия закупила 2 000 современных управляемых ракет. Сейчас они также утилизируются, потому что Швейцария выводит "Рапиру" из эксплуатации с конца 2022 года.

"Ракеты старые, но еще не совсем устаревшие", - говорит Петер Шнайдер, бывший главный редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" (ASMZ). Так, англичане защищали Олимпийские игры в Лондоне 2012 года с помощью "Рапиры". "Они могут быть очень хорошо использованы против низколетящих целей, таких как беспилотники", - говорит военный эксперт. "Рапирой" также можно было бы бороться с истребителями или вертолетами. По мнению Шнайдера, таким образом Украина могла бы защитить гражданскую инфраструктуру.

Утилизация вызывает бурную реакцию среди политиков, которые занимаются вопросами безопасности. "Это абсурд, что мы утилизируем оборонительное оружие в Швейцарии", - говорит член Национального совета от зеленых либералов Франсуа Пуанте. Он поддерживает передачу оружия Украине. Как подчеркивает вице-президент Комиссии по вопросам политики безопасности, это было бы юридически возможно.

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"Рапира" - это система британского производства. Поэтому к ракетам применяются совсем другие правила, чем к швейцарскому оружию. Согласно решению Федерального совета от 2006 года, иностранные системы, которые были сняты с вооружения, должны быть проданы обратно в страну-производителя в первоочередном порядке. И как прямо подчеркивает Федеральный совет в своем решении: "Без всяких условий". Швейцария не должна требовать запрета реэкспорта.

Однако, как отмечается, Берн не получил соответствующего запроса от Лондона. Федеральное правительство решило утилизировать "Рапиры" в 2019 году и никогда не спрашивало, заинтересована ли в них Англия - даже после начала войны, как подтверждает Armasuisse. "Для Швейцарии не характерно активно предлагать списанные военные системы на продажу, - говорит пресс-секретарь Armasuisse Кай-Гуннар Сиверт.

Великобритания поэтапно сняла с вооружения ракеты "Рапира" в 2021 году. В Минобороны Британии заявили в ответ на запрос, что утилизировали все ракеты еще до начала войны. Позже утилизация вызвала критику на острове. Основной тезис заключался в том, что это оружие могло бы помочь Украине.

История с "Рапирой" освещает фундаментальную проблему: Швейцария выведет из эксплуатации многие иностранные системы вооружений в ближайшие несколько лет. Например, 248 боевых машин пехоты M113 и более 100 артиллерийских орудий M109. Обе системы являются американской продукцией и обе находятся на линии фронта в Украине.

Ранее стало известно, что правительство Швейцарии не будет менять свою давнюю политику, запрещающую передачу оружия швейцарского производства в третьи страны, в частности в Украину.

Напомним, 8 марта нижняя палата парламента Швейцарии подтвердила, что передача швейцарских танковых боеприпасов в Украину по требованию Берлина должна оставаться под запретом.