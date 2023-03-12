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У Молдові розкрили групу організаторів заворушень на протестах у Кишиневі

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 15:06

Російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, зокрема на акції, яку організовують сьогодні члени і прихильники партії "Шор".

Про це 12 березня розповів глава Національної поліції Віорел Чернеуцяну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Чернеуцяну згадав, що правоохоронним органам вдалося зупинити громадянина Росії, який прибув до Кишинева 9 березня. За словами поліцейського, його метою було навчити людей, які збиралися дестабілізувати ситуацію в Молдові.

"Наш агент під прикриттям, впроваджений у цю групу, вступив у контакт із людиною з Росії. Другий громадянин Росії, Андрій, приїхав до Молдови, щоб організувати навчання. Раніше він уже бував у Молдові, кілька разів змінював прізвище і документи, щоб його не можна було відстежити", - сказав Чернеуцяну.

Глава поліції також повідомив, що організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували з Росії. При цьому всім завербованим обіцяли за організацію заворушень $10 тис. і підтримку з боку політичних сил у Молдові. Учора сімох із них затримали і доставили в поліцію.

Також Чернеуцяну продемонстрував записи, зняті прихованою камерою, на яких зображені тренування.

Як повідомлялося, перед протестами молдовські прикордонники не пустили в країну члена ПВК "Вагнер".

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Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

Про роль партії "Шор" у розкачуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: МолдовамітингиРосія
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