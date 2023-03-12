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В Молдове раскрыли группу организаторов беспорядков на протестах в Кишиневе

"Европейская правда"Воскресенье, 12 марта 2023, 15:06

Российские спецслужбы планируют дестабилизировать ситуацию в Молдове, в частности на акции, которую организуют сегодня члены и сторонники партии "Шор".

Об этом 12 марта рассказал глава Национальной полиции Виорел Чернеуцяну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Чернеуцяну вспомнил, что правоохранительным органам удалось остановить гражданина России, который прибыл в Кишинев 9 марта. По словам полицейского, его целью было обучить людей, которые собирались дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Наш агент под прикрытием, внедренный в эту группу, вступил в контакт с человеком из России. Второй гражданин России, Андрей, приехал в Молдову, чтобы организовать обучение. Ранее он уже бывал в Молдове, несколько раз менял фамилию и документы, чтобы его нельзя было отследить", - сказал Чернеуцяну.

Глава полиции также сообщил, что организаторы будущих беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям. Все их действия координировали из России. При этом всем завербованным обещали за организацию беспорядков $10 тыс. и поддержку со стороны политических сил в Молдове. Вчера семерых из них задержали и доставили в полицию.

Также Чернеуцяну продемонстрировал записи, снятые скрытой камерой, на которых запечатлены тренировки.

Как сообщалось, перед протестами молдавские пограничники не пустили в страну члена ЧВК "Вагнер".

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Напомним, Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.

О роли партии "Шор" в раскачивании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: МолдовамитингиРосcия
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