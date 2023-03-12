Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У мережі з'явилися кадри побиття солдата у військовій частині. Спецслужби почали розслідування

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 15:51
У мережі з'явилися кадри побиття солдата у військовій частині. Спецслужби почали розслідування
скріншот

У мережі з'явилося відео, на якому молодший лейтенант вдарив солдата в Житомирській області. Відповідні структури вже почали розслідування.

Джерело: 190 навчальний центр Житомирський район смт. Гуйва, місцеве видання "Перший Житомирський"

Деталі: ЗМІ пишуть, що на відео командир 2-го взводу роти охорони Віктор Вітусевич ногами б‘є солдата-строковика у 190 навчальному центрі в смт Гуйва.

Пізніше Вітусевич записав відео, натякаючи, що солдат вживав алкоголь.

Доказів цьому наразі немає.

ВІДЕО ДНЯ

Командування частини подякувало людям за висвітлення інформації. Вони наголосили, що фігуранти інцидент відсторонені на час розслідування.

Дослівно: "Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, ДБР тощо.

Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення".

Теми: Збройні силиЖитомирщинавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Марокко замінить Україну в заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією і Португалією

фото, відеоУ Мелітополі підірвали автомобіль колаборанта Ткача – він загинув

Росія каже, що безпілотник США у Чорному морі загрожував Криму і впав у море сам

Планував убивства Резнікова і Буданова: бойовик отримав 12 років тюрми

Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Винищувач РФ "непрофесійно" збив американський дрон над Чорним морем – командування сил США

Усі новини...
Збройні сили
Знову понад тисячу окупантів ліквідували в Україні
Фронт у Бахмуті проходить по центру міста – британська розвідка
Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – зведення
Останні новини
00:06
відеоЗеленський відзначив нагородами сотні добровольців та отримав шеврон "Да Вінчі" від його нареченої
23:40
Російська блогерка попросила притулку в Албанії, де її арештували за підозрою у шпигунстві
23:33
У Молдові прокоментували чергову фантазію Придністров’я про "теракт СБУ проти ОБСЄ"
23:28
У РНБО спростовують заяви, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті
23:05
Лідери найбільших груп Європарламенту посперечались через позицію Іспанії щодо війни в Україні
22:50
У Києві та області скасували планові відключення світла
22:39
Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії – ОК "Південь"
22:30
Вірменія заборонила в’їзд пропагандистці Сімоньян, та назвала прем’єра країни "виродком"
22:13
інфографікаГрошові перекази до України торік становили 13 мільярдів доларів
22:04
У МЗС відповіли ймовірному конкуренту Трампа на його суперечливу заяву про допомогу Україні
Усі новини...