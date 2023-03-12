У мережі з'явилися кадри побиття солдата у військовій частині. Спецслужби почали розслідування

У мережі з'явилося відео, на якому молодший лейтенант вдарив солдата в Житомирській області. Відповідні структури вже почали розслідування.

Джерело: 190 навчальний центр Житомирський район смт. Гуйва, місцеве видання "Перший Житомирський"

Деталі: ЗМІ пишуть, що на відео командир 2-го взводу роти охорони Віктор Вітусевич ногами б‘є солдата-строковика у 190 навчальному центрі в смт Гуйва.

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Пізніше Вітусевич записав відео, натякаючи, що солдат вживав алкоголь.

Доказів цьому наразі немає.

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Командування частини подякувало людям за висвітлення інформації. Вони наголосили, що фігуранти інцидент відсторонені на час розслідування.

Дослівно: "Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, ДБР тощо.

Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення".