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У мережі з'явилися кадри побиття солдата у військовій частині. Спецслужби почали розслідування

Роман ПетренкоНеділя, 12 березня 2023, 14:51
У мережі з'явилися кадри побиття солдата у військовій частині. Спецслужби почали розслідування
скріншот

У мережі з'явилося відео, на якому молодший лейтенант вдарив солдата в Житомирській області. Відповідні структури вже почали розслідування.

Джерело: 190 навчальний центр Житомирський район смт. Гуйва, місцеве видання "Перший Житомирський"

Деталі: ЗМІ пишуть, що на відео командир 2-го взводу роти охорони Віктор Вітусевич ногами б‘є солдата-строковика у 190 навчальному центрі в смт Гуйва.

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Пізніше Вітусевич записав відео, натякаючи, що солдат вживав алкоголь.

Доказів цьому наразі немає.

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Командування частини подякувало людям за висвітлення інформації. Вони наголосили, що фігуранти інцидент відсторонені на час розслідування.

Дослівно: "Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, ДБР тощо.

Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення".

Теми: Збройні силиЖитомирщинавійна
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