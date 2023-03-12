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В сети появились кадры избиения солдата в воинской части. Спецслужбы начали расследование

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 марта 2023, 15:51
В сети появились кадры избиения солдата в воинской части. Спецслужбы начали расследование
скриншот

В сети появилось видео, на котором младший лейтенант ударил солдата в Житомирской области. Соответствующие структуры уже начали расследование.

Источник: 190 учебный центр Житомирский район пгт. Гуйва, местное издание "Первый Житомирский"

Детали: СМИ пишут, что на видео командир 2-го взвода роты охраны Виктор Витусевич ногами бьет солдата-срочника в 190 учебном центре в пгт Гуйва.

Позже Витусевич записал видео, намекая, что солдат употреблял алкоголь.

Доказательств этому пока нет.

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Командование части поблагодарило людей за освещение информации. Они отметили, что фигуранты инцидент отстранены на время расследования.

Дословно: "Мы разделяем возмущение относительно выявленного факта. Уже начато служебное расследование, к которому привлечены все компетентные структуры: Служба военного правопорядка, контрразведка, ГБР и тому подобное.

Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения".

Темы: Вооруженные силыЖитомирская областьвойна
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