В сети появились кадры избиения солдата в воинской части. Спецслужбы начали расследование

В сети появилось видео, на котором младший лейтенант ударил солдата в Житомирской области. Соответствующие структуры уже начали расследование.

Источник: 190 учебный центр Житомирский район пгт. Гуйва, местное издание "Первый Житомирский"

Детали: СМИ пишут, что на видео командир 2-го взвода роты охраны Виктор Витусевич ногами бьет солдата-срочника в 190 учебном центре в пгт Гуйва.

Позже Витусевич записал видео, намекая, что солдат употреблял алкоголь.

Доказательств этому пока нет.

ВИДЕО ДНЯ

Командование части поблагодарило людей за освещение информации. Они отметили, что фигуранты инцидент отстранены на время расследования.

Дословно: "Мы разделяем возмущение относительно выявленного факта. Уже начато служебное расследование, к которому привлечены все компетентные структуры: Служба военного правопорядка, контрразведка, ГБР и тому подобное.

Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям. Виновники однозначно понесут суровое наказание. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения".