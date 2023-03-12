Зеленський обговорив безпекові потреби України з новим президентом Чехії

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим президентом Чехії обговорив безпекові потреби України та євроінтеграцію.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

Провів розмову з Президентом 🇨🇿 @prezidentpavel. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух 🇺🇦 до 🇪🇺. Домовилися й надалі активно взаємодіяти. Підтримка 🇨🇿 важлива для 🇺🇦 в боротьбі з агресією РФ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 12, 2023

"Провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до ЄС. Домовилися й надалі активно взаємодіяти. Підтримка Чехії важлива для України в боротьбі з агресією РФ!" - написав Зеленський.

Нагадаємо, колишній генерал НАТО Петр Павел у четвер склав президентську присягу у Владиславській залі Празького Граду (резиденції глави держави) й таким чином офіційно став президентом країни на наступні п’ять років.

Петр Павел замінив на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

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