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Зеленський обговорив безпекові потреби України з новим президентом Чехії

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 15:14
Зеленський обговорив безпекові потреби України з новим президентом Чехії
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим президентом Чехії обговорив безпекові потреби України та євроінтеграцію.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Провів розмову з президентом Чехії Петром Павелом. Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до ЄС. Домовилися й надалі активно взаємодіяти. Підтримка Чехії важлива для України в боротьбі з агресією РФ!" - написав Зеленський.

Нагадаємо, колишній генерал НАТО Петр Павел у четвер склав президентську присягу у Владиславській залі Празького Граду (резиденції глави держави) й таким чином офіційно став президентом країни на наступні п’ять років.

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Петр Павел замінив на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

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Теми: ЧехіяЗеленський
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