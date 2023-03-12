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Зеленский обсудил потребности Украины в сфере безопасности с новым президентом Чехии

"Европейская правда"Воскресенье, 12 марта 2023, 16:14
Зеленский обсудил потребности Украины в сфере безопасности с новым президентом Чехии
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым президентом Чехии обсудил потребности Украины в сфере безопасности и евроинтеграцию.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наши потребности в сфере безопасности. Говорили о движении Украины в ЕС. Договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с агрессией РФ!" - написал Зеленский.

Напомним, бывший генерал НАТО Петр Павел в четверг принял президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града (резиденции главы государства) и таким образом официально стал президентом страны на следующие пять лет.

Петр Павел заменил на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

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Темы: ЧехияЗеленский
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