Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил потребности Украины в сфере безопасности с новым президентом Чехии

"Европейская правда"Воскресенье, 12 марта 2023, 15:14
Зеленский обсудил потребности Украины в сфере безопасности с новым президентом Чехии
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым президентом Чехии обсудил потребности Украины в сфере безопасности и евроинтеграцию.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Провел разговор с президентом Чехии Петром Павелом. Поздравил с официальным вступлением в должность. Проинформировал о ситуации на фронте, наши потребности в сфере безопасности. Говорили о движении Украины в ЕС. Договорились и в дальнейшем активно взаимодействовать. Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с агрессией РФ!" - написал Зеленский.

Напомним, бывший генерал НАТО Петр Павел в четверг принял президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града (резиденции главы государства) и таким образом официально стал президентом страны на следующие пять лет.

ВИДЕО ДНЯ

Петр Павел заменил на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

Читайте также: Выборы в Чехии принесли победу Украине: чем важно избрание президентом генерала Павела.

Темы: ЧехияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: