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У Кишиневі затримали 54 учасників протесту проросійських сил

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 15:39
У Кишиневі затримали 54 учасників протесту проросійських сил
проросійська акція в Кишиневі, фото Newsmaker

Поліція Молдови повідомила 12 березня про затримання в Кишиневі ще 54 осіб, серед яких 12 неповнолітніх.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє Newsmaker.

Правоохоронці зазначили, що всі затримані планували взяти участь у протесті, який проводить у центрі столиці партія "Шор" та її прибічники.

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У поліції зазначили, що затримані поводилися підозріло і при них виявили заборонені предмети, зокрема ножі.

Усіх затриманих доставили у відділення поліції.

Нагадаємо, що напередодні, 11 березня, правоохоронці заявили, що на сьогоднішній акції планувалися масові заворушення.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція Молдови заявила про розкриття групи організаторів заворушень на протестах. Групу координували з Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

Про роль партії "Шор" у розкачуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: МолдоваакціїРосія
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