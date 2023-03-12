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В Кишиневе задержали 54 учасников протестов пророссийских сил

"Европейская правда"Воскресенье, 12 марта 2023, 16:39
В Кишиневе задержали 54 учасников протестов пророссийских сил
пророссийская акция в Кишиневе, фото Newsmaker

Полиция Молдовы сообщила 12 марта о задержании в Кишиневе еще 54 человек, среди которых 12 несовершеннолетних.

Об этом, как пишет "Европейская правда" сообщает Newsmaker.

Правоохранители отметили, что все задержанные планировали принять участие в протесте, который проводит в центре столицы партия "Шор" и ее сторонники.

В полиции отметили, что задержанные вели себя подозрительно и при них обнаружили запрещенные предметы, в частности ножи.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Напомним, что накануне, 11 марта, правоохранители заявили, что на сегодняшней акции планировались массовые беспорядки.

Полиция Молдовы заявила о раскрытии группы организаторов беспорядков на протестах. Группу координировали из России.

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Напомним, Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.

О роли партии "Шор" в раскачивании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: МолдоваакцииРосcия
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