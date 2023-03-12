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У Підмосков'ї чергові родички скаржаться, що мобілізованих кидають як м'ясо

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 16:15
У Підмосков'ї чергові родички скаржаться, що мобілізованих кидають як м'ясо
звернення родичок окупантів, скріншот відео

Родички мобілізованих окупантів із Московської області записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу, в якому просять повернути їхніх синів і чоловіків зі штурмових підрозділів.

Джерело: "Медуза" з посиланням на телеграм-канал "Мобилизация. Новости"

Деталі: За словами жінок, їхні родичі були мобілізовані у вересні 2022 року. Наступні три місяці вони проходили навчання на артилеристів. Наприкінці грудня військовослужбовців відправили в зону бойових дій в Україну, де вони ще два місяці чекали на озброєння. Після цього, розповідають родички, мобілізованим в усній формі оголосили, що тепер вони штурмова піхота, після чого їх перевели на передову.

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Пряма мова родичок: "Мобілізованих наших кидають як м'ясо штурмувати укріпрайони. По п'ять чоловік проти добре озброєних ста чоловік противника".

Більше деталей: Жінки просять відкликати солдатів із передової та забезпечити їх знаряддями і боєприпасами. При цьому, як зазвичай у таких зверненнях, вони не бачать нічого поганого в самому факті того, що їхні рідні їдуть до чужої країни захоплювати територію і вбивати людей.

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Раніше в мережі з'явилося відеозвернення самих мобілізованих із 580-го окремого гаубичного артилерійського дивізіону. Вони розповіли, що в так звану "ДНР" прибули 31 грудня. 1 березня їм оголосили про прикомандирування до 114 штурмового полку піхоти. 9 березня перші 15 осіб були відправлені на штурм. У своєму зверненні мобілізовані попросили Путіна "розібратися в даній ситуації" і відкликати їх із передової.

Теми: Росіямобілізаціявійна
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