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В Подмосковье очередные родственницы жалуются, что мобилизованных бросают как мясо

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 17:15
В Подмосковье очередные родственницы жалуются, что мобилизованных бросают как мясо
обращение родственниц оккупантов, скриншот видео

Родственницы мобилизованных оккупантов из Московской области записали видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, в котором просят вернуть их сыновей и мужей из штурмовых подразделений.

Источник: "Медуза" со ссылкой на телеграм-канал "Мобилизация. Новости"

Детали: По словам женщин, их родственники были мобилизованы в сентябре 2022 года. Следующие три месяца они проходили обучение на артиллеристов. В конце декабря военнослужащих отправили в зону боевых действий в Украину, где они еще два месяца ждали орудий. После этого, рассказывают родственники, мобилизованным в устной форме объявили, что теперь они штурмовая пехота, после чего их перевели на передовую.

Прямая речь родственниц: "Мобилизованных наших бросают как мясо штурмовать укрепрайоны. По пять человек против хорошо вооруженных ста человек противника".

Больше деталей: Женщины просят отозвать солдат с передовой и обеспечить их орудиями и боеприпасами. При этом, как обычно в таких обращениях, они не видят ничего плохого в самом факте того, что их родные едут в чужую страну захватывать территорию и убивать людей.

Ранее в сети появилось видеобращение самих мобилизованных из 580-го отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона. Они рассказали, что в так называемую "ДНР" прибыли 31 декабря. 1 марта им объявили о прикомандировании к 114 штурмовому полку пехоты. 9 марта первые 15 человек были отправлены на штурм. В своем обращении мобилизованные попросили Путина "разобраться в данной ситуации" и отозвать их с передовой.

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Темы: Росcиямобилизациявойна
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