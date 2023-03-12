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У Греції відбулися багатотисячні протести через залізничну катастрофу

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 17:22
У Греції відбулися багатотисячні протести через залізничну катастрофу
фото kathimerini

У Греції в неділю пройшли чергові демонстрації у зв'язку зі смертельною залізничною катастрофою 28 лютого в Темпі, яка забрала життя 57 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

У центрі Афін, за даними грецької поліції, протестували більше 20 000 осіб.

Демонстранти пройшли ходою центральними вулицями, щоб зібратися перед будівлею парламенту.

Основною вимогою демонстрантів було не приховувати трагедію в Темпі, притягнути винних до відповідальності і вжити необхідних заходів безпеки.

"Ми не залишимо це просто так. Цей злочин не повинен мати терміну давності, ми не дозволимо, щоб про нього забули. Ми всі станемо голосом наших загиблих", - сказав генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Греції Дімітріс Куцубас.

Після промов відбулася мистецька програма.

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Окрім Афін, демонстрації відбулися в Салоніках, Ларисі та Ханьї.

Члени профспілок, студенти, члени клубів, жіночі організації, члени позапарламентських лівих сил та громадяни провели сьогодні мітинг протесту та марш центральними вулицями Салонік через катастрофу. Під гаслом "цей злочин не буде забутий" учасники акції висловили вимоги, щоб подібна трагедія не повторилася і щоб всі винні були притягнуті до відповідальності.

У Ларисі відбувається новий мітинг з великою кількістю учасників, організований Центром праці Лариси, за участю кількох колективів і школярів. Молодь і робітники протестують через аварію в Темпі, вигукуючи антиурядові гасла, а також висуваючи вимоги проти приватизації та політики, що впроваджується.

За участі представників партій, студентських організацій та громадян у Ханьї відбувся мітинг протесту проти трагедії в Темпі. Учасники мобілізації зібралися на площі муніципальної Агори міста і після привітань організаторів пройшли маршем головними вулицями міста.

Як повідомлялося, десятки тисяч людей пройшли в середу маршем в Афінах та інших містах Греції на знак протесту після найбільшої залізничної катастрофи в країні, яка викрила значні недоліки в системі безпеки на залізниці.

Теми: Греція
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