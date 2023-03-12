В Греции состоялись многотысячные протесты из-за железнодорожной катастрофы

В Греции в воскресенье прошли очередные демонстрации в связи со смертельной железнодорожной катастрофой 28 февраля в Темпе, которая унесла жизни 57 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

В центре Афин, по данным греческой полиции, протестовали более 20 000 человек.

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Демонстранты прошли шествием по центральным улицам, чтобы собраться перед зданием парламента.

Основным требованием демонстрантов было не скрывать трагедию в Темпе, привлечь виновных к ответственности и принять необходимые меры безопасности.

"Мы не оставим это просто так. Это преступление не должно иметь срока давности, мы не позволим, чтобы о нем забыли. Мы все станем голосом наших погибших", - сказал генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Греции Димитрис Куцубас.

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После речей состоялась художественная программа.

Кроме Афин, демонстрации состоялись в Салониках, Ларисе и Ханье.

Члены профсоюзов, студенты, члены клубов, женские организации, члены внепарламентских левых сил и граждане провели сегодня митинг протеста и марш по центральным улицам Салоник из-за катастрофы. Под лозунгом "это преступление не будет забыто" участники акции выразили требования, чтобы подобная трагедия не повторилась и чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

В Ларисе происходит новый митинг с большим количеством участников, организованный Центром труда Ларисы, с участием нескольких коллективов и школьников. Молодежь и рабочие протестуют из-за аварии в Темпе, выкрикивая антиправительственные лозунги, а также выдвигая требования против приватизации и внедряемой политики.

При участии представителей партий, студенческих организаций и граждан в Ханье состоялся митинг протеста против трагедии в Темпе. Участники мобилизации собрались на площади муниципальной Агоры города и после приветствий организаторов прошли маршем по главным улицам города.

Как сообщалось, десятки тысяч людей прошли в среду маршем в Афинах и других городах Греции в знак протеста после крупнейшей железнодорожной катастрофы в стране, которая разоблачила значительные недостатки в системе безопасности на железной дороге.