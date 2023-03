Ексглава МЗС Литви: Росія не супердержава, а суперпроблема

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що РФ постійно намагається вкрасти історичну ідентичність України.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

Kyiv predates Moscow, but #Russia steals #Ukraine all the time. Seeking to steal historical identity, stole credit for victory in #WWII, stole seat in #UNSC and now steals territory. It’s not superpower, it’s superproblem.