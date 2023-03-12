Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексглава МЗС Литви: Росія не супердержава, а суперпроблема

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 17:06
Ексглава МЗС Литви: Росія не супердержава, а суперпроблема
Лінас Лінкявічюс, фото NurPhoto via Getty Images

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що РФ постійно намагається вкрасти історичну ідентичність України.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Київ передував Москві, але Росія постійно краде Україну. Прагнучи вкрасти історичну ідентичність, вкрала заслугу за перемогу у Другій світовій війні, вкрала місце в РБ ООН, а тепер краде територію. Це не суперддержава, це суперпроблема" - написав Лінкявічюс.

26 грудня 2022 року МЗС України офіційно повідомило держави-члени ООН про початок системної кампанії із позбавлення РФ статусу постійного члена Ради Безпеки - підсилюючи постанову Верховної Ради, і зараз дипломати системно працюють над тим, щоб мобілізувати однодумців і просувати тему. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛитваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: