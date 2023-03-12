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Ексглава МЗС Литви: Росія не супердержава, а суперпроблема

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 18:06
Ексглава МЗС Литви: Росія не супердержава, а суперпроблема
Лінас Лінкявічюс, фото NurPhoto via Getty Images

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що РФ постійно намагається вкрасти історичну ідентичність України.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Київ передував Москві, але Росія постійно краде Україну. Прагнучи вкрасти історичну ідентичність, вкрала заслугу за перемогу у Другій світовій війні, вкрала місце в РБ ООН, а тепер краде територію. Це не суперддержава, це суперпроблема" - написав Лінкявічюс.

26 грудня 2022 року МЗС України офіційно повідомило держави-члени ООН про початок системної кампанії із позбавлення РФ статусу постійного члена Ради Безпеки - підсилюючи постанову Верховної Ради, і зараз дипломати системно працюють над тим, щоб мобілізувати однодумців і просувати тему. 

Теми: ЛитваРосія
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