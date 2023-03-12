Ексглава МЗС Литви: Росія не супердержава, а суперпроблема

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що РФ постійно намагається вкрасти історичну ідентичність України.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Twitter.

Kyiv predates Moscow, but #Russia steals #Ukraine all the time. Seeking to steal historical identity, stole credit for victory in #WWII, stole seat in #UNSC and now steals territory. It’s not superpower, it’s superproblem. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 12, 2023

"Київ передував Москві, але Росія постійно краде Україну. Прагнучи вкрасти історичну ідентичність, вкрала заслугу за перемогу у Другій світовій війні, вкрала місце в РБ ООН, а тепер краде територію. Це не суперддержава, це суперпроблема" - написав Лінкявічюс.

26 грудня 2022 року МЗС України офіційно повідомило держави-члени ООН про початок системної кампанії із позбавлення РФ статусу постійного члена Ради Безпеки - підсилюючи постанову Верховної Ради, і зараз дипломати системно працюють над тим, щоб мобілізувати однодумців і просувати тему.