Экс-глава МИД Литвы: Россия не супердержава, а суперпроблема

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что РФ постоянно пытается украсть историческую идентичность Украины.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

Kyiv predates Moscow, but #Russia steals #Ukraine all the time. Seeking to steal historical identity, stole credit for victory in #WWII, stole seat in #UNSC and now steals territory. It’s not superpower, it’s superproblem.