Экс-глава МИД Литвы: Россия не супердержава, а суперпроблема

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что РФ постоянно пытается украсть историческую идентичность Украины.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

Kyiv predates Moscow, but #Russia steals #Ukraine all the time. Seeking to steal historical identity, stole credit for victory in #WWII, stole seat in #UNSC and now steals territory. It’s not superpower, it’s superproblem. Реклама: March 12, 2023

"Киев предшествовал Москве, но Россия постоянно ворует Украину. Стремясь украсть историческую идентичность, украла заслугу за победу во Второй мировой войне, украла место в СБ ООН, а теперь ворует территорию. Это не супердержава, это суперпроблема", - написал Линкявичюс.

26 декабря 2022 года МИД Украины официально уведомил государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности - усиливая постановление Верховной Рады, и сейчас дипломаты системно работают над тем, чтобы мобилизовать единомышленников и продвигать тему.