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Экс-глава МИД Литвы: Россия не супердержава, а суперпроблема

"Европейская правда"Воскресенье, 12 марта 2023, 17:06
Экс-глава МИД Литвы: Россия не супердержава, а суперпроблема
Линас Линкявичюс, фото NurPhoto via Getty Images

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что РФ постоянно пытается украсть историческую идентичность Украины.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Киев предшествовал Москве, но Россия постоянно ворует Украину. Стремясь украсть историческую идентичность, украла заслугу за победу во Второй мировой войне, украла место в СБ ООН, а теперь ворует территорию. Это не супердержава, это суперпроблема", - написал Линкявичюс.

26 декабря 2022 года МИД Украины официально уведомил государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности - усиливая постановление Верховной Рады, и сейчас дипломаты системно работают над тем, чтобы мобилизовать единомышленников и продвигать тему.

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Темы: ЛитваРосcия
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