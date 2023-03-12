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Полярники розповіли Зеленському, як наближають перемогу

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 17:51
Полярники розповіли Зеленському, як наближають перемогу
Спілкування Зеленського з полярниками 12 березня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеозв’язку з учасниками 27-ї української антарктичної експедиції, які вирушили на станцію "Академік Вернадський" у березні 2022 року.

Джерело: сайт президента

Деталі: Спілкування відбулось у 160-ту річницю з дня народження першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на честь якого названо українську антарктичну станцію.

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Зеленський наголосив, що кроки полярників щодо розвитку науки наближають перемогу України.

Керівник експедиції Юрій Отруба зазначив, що полярники намагаються навіть на відстані робити свій внесок у боротьбу України за незалежність і майбутнє. Вони зверталися до наукових спільнот із вимогою припинення будь-яких проектів із Росією. У неділю було відправлено чергове відповідне звернення всім полярним станціям.

Крім того, проведено антарктичні аукціони, де продавалися вироби полярників, шеврони тощо з метою збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а також благодійні екскурсії станцією. Окремим проектом на підтримку ЗСУ стала акція "Листівка незламності", у межах якої комплект фотографій з Антарктиди розсилають за внесок на потреби ЗСУ.

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Українські полярники також організували перший мистецько-освітній проект в Антарктиді – арт-інсталяцію "Дім. Спогади". Цього року навколо будинку розмістили щити з фактами про Україну та станцію, а також символічними предметами на кшталт грудки чорнозему чи фрагмента вишиванки.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що цього року на станції зимувало 14 осіб. Водночас 14 полярників воюють у лавах ЗСУ, більшість – на передовій. Вони зазнавали поранень, зокрема в боях за Бахмут.

У зустрічі також узяв участь заступник директора Національного антарктичного наукового центру В’ячеслав Марченко, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ.

Теми: Зеленський
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