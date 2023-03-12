Полярники розповіли Зеленському, як наближають перемогу

Президент Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеозв’язку з учасниками 27-ї української антарктичної експедиції, які вирушили на станцію "Академік Вернадський" у березні 2022 року.

Джерело: сайт президента

Деталі: Спілкування відбулось у 160-ту річницю з дня народження першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на честь якого названо українську антарктичну станцію.

Зеленський наголосив, що кроки полярників щодо розвитку науки наближають перемогу України.

Керівник експедиції Юрій Отруба зазначив, що полярники намагаються навіть на відстані робити свій внесок у боротьбу України за незалежність і майбутнє. Вони зверталися до наукових спільнот із вимогою припинення будь-яких проектів із Росією. У неділю було відправлено чергове відповідне звернення всім полярним станціям.

Крім того, проведено антарктичні аукціони, де продавалися вироби полярників, шеврони тощо з метою збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а також благодійні екскурсії станцією. Окремим проектом на підтримку ЗСУ стала акція "Листівка незламності", у межах якої комплект фотографій з Антарктиди розсилають за внесок на потреби ЗСУ.

Українські полярники також організували перший мистецько-освітній проект в Антарктиді – арт-інсталяцію "Дім. Спогади". Цього року навколо будинку розмістили щити з фактами про Україну та станцію, а також символічними предметами на кшталт грудки чорнозему чи фрагмента вишиванки.

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Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що цього року на станції зимувало 14 осіб. Водночас 14 полярників воюють у лавах ЗСУ, більшість – на передовій. Вони зазнавали поранень, зокрема в боях за Бахмут.

У зустрічі також узяв участь заступник директора Національного антарктичного наукового центру В’ячеслав Марченко, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ.