Полярники рассказали Зеленскому, как приближают победу

Президент Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеосвязи с участниками 27-й украинской антарктической экспедиции, которые отправились на станцию "Академик Вернадский" в марте 2022 года.

Источник: сайт президента

Детали: Общение состоялось в 160-ю годовщину со дня рождения первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, в честь которого названа украинская антарктическая станция.

Зеленский отметил, что шаги полярников по развитию науки приближают победу Украины.

Руководитель экспедиции Юрий Отруба отметил, что полярники пытаются даже на расстоянии вносить свой вклад в борьбу Украины за независимость и будущее. Они обращались к научным сообществам с требованием прекращения любых проектов с Россией. В воскресенье было отправлено очередное соответствующее обращение всем полярным станциям.

Кроме того, проведены антарктические аукционы, где продавались изделия полярников, шевроны и т.п. с целью сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, а также благотворительные экскурсии по станции. Отдельным проектом в поддержку ВСУ стала акция "Открытка несокрушимости", в рамках которой комплект фотографий из Антарктиды рассылают за взнос на нужды ВСУ.

Украинские полярники также организовали первый художественно-образовательный проект в Антарктиде - арт-инсталляцию "Дом. Воспоминания". В этом году вокруг дома разместили щиты с фактами об Украине и станции, а также символическими предметами вроде комка чернозема или фрагмента вышиванки.

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Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что в этом году на станции зимовало 14 человек. В то же время 14 полярников воюют в рядах ВСУ, большинство - на передовой. Они получали ранения, в частности в боях за Бахмут.

Во встрече также принял участие заместитель директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко, который ныне защищает Украину в рядах ВСУ.