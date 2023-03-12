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Полярники рассказали Зеленскому, как приближают победу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 17:51
Полярники рассказали Зеленскому, как приближают победу
Общение Зеленского с полярниками 12 марта, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеосвязи с участниками 27-й украинской антарктической экспедиции, которые отправились на станцию "Академик Вернадский" в марте 2022 года.

Источник: сайт президента

Детали: Общение состоялось в 160-ю годовщину со дня рождения первого президента Украинской академии наук Владимира Вернадского, в честь которого названа украинская антарктическая станция.

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Зеленский отметил, что шаги полярников по развитию науки приближают победу Украины.

Руководитель экспедиции Юрий Отруба отметил, что полярники пытаются даже на расстоянии вносить свой вклад в борьбу Украины за независимость и будущее. Они обращались к научным сообществам с требованием прекращения любых проектов с Россией. В воскресенье было отправлено очередное соответствующее обращение всем полярным станциям.

Кроме того, проведены антарктические аукционы, где продавались изделия полярников, шевроны и т.п. с целью сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, а также благотворительные экскурсии по станции. Отдельным проектом в поддержку ВСУ стала акция "Открытка несокрушимости", в рамках которой комплект фотографий из Антарктиды рассылают за взнос на нужды ВСУ.

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Украинские полярники также организовали первый художественно-образовательный проект в Антарктиде - арт-инсталляцию "Дом. Воспоминания". В этом году вокруг дома разместили щиты с фактами об Украине и станции, а также символическими предметами вроде комка чернозема или фрагмента вышиванки.

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что в этом году на станции зимовало 14 человек. В то же время 14 полярников воюют в рядах ВСУ, большинство - на передовой. Они получали ранения, в частности в боях за Бахмут.

Во встрече также принял участие заместитель директора Национального антарктического научного центра Вячеслав Марченко, который ныне защищает Украину в рядах ВСУ.

Темы: Зеленский
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