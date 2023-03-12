Президент Чехії підтвердив, що відвідає Україну в квітні

Президент Чехії Петр Павел відвідає Україну в квітні.

Про це повідомила речниця президента Чехії Маркета Рехакова за результатами розмови Павела з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ceske Noviny.

За словами Рехакової, Зеленський попросив про телефонну розмову і був зацікавлений у тому, щоб вона відбулася якомога швидше після інавгурації в четвер. Він хотів привітати Павела з вступом на посаду.

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"Обговорили можливий візит президента Павла в Україну і домовилися, що він відбудеться у квітні. Йшлося також про підтримку України з боку Чеської Республіки в наступні місяці", - додала Рехакова.

Про телефонну розмову сьогодні у Twitter також повідомив Зеленський, за словами якого президенти також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу та домовилися про подальшу співпрацю.

Нагадаємо, колишній генерал НАТО Петр Павел у четвер склав президентську присягу у Владиславській залі Празького Граду (резиденції глави держави) й таким чином офіційно став президентом країни на наступні п’ять років.