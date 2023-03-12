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Президент Чехии подтвердил, что посетит Украину в апреле

"Европейская правда"Воскресенье, 12 марта 2023, 18:06
Президент Чехии подтвердил, что посетит Украину в апреле
Петр Павел, фото Getty Images

Президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Чехии Маркета Рехакова по результатам разговора Павела с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ceske Noviny.

По словам Рехаковой, Зеленский попросил о телефонном разговоре и был заинтересован в том, чтобы он состоялся как можно скорее после инаугурации в четверг. Он хотел поздравить Павела со вступлением в должность.

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"Обсудили возможный визит президента Павла в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Речь шла также о поддержке Украины со стороны Чешской Республики в последующие месяцы", - добавила Рехакова.

О телефонном разговоре сегодня в Twitter также сообщил Зеленский, по словам которого президенты также обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, бывший генерал НАТО Петр Павел в четверг принял президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града (резиденции главы государства) и таким образом официально стал президентом страны на следующие пять лет.

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Темы: Чехия
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