Президент Чехии подтвердил, что посетит Украину в апреле

Президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Чехии Маркета Рехакова по результатам разговора Павела с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ceske Noviny.

По словам Рехаковой, Зеленский попросил о телефонном разговоре и был заинтересован в том, чтобы он состоялся как можно скорее после инаугурации в четверг. Он хотел поздравить Павела со вступлением в должность.

"Обсудили возможный визит президента Павла в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Речь шла также о поддержке Украины со стороны Чешской Республики в последующие месяцы", - добавила Рехакова.

О телефонном разговоре сегодня в Twitter также сообщил Зеленский, по словам которого президенты также обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, бывший генерал НАТО Петр Павел в четверг принял президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града (резиденции главы государства) и таким образом официально стал президентом страны на следующие пять лет.