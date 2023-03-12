Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент: Українці отримали понад 12 мільйонів LED-ламп

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 20:58
Президент: Українці отримали понад 12 мільйонів LED-ламп
ілюстративне фото Pixabay

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою обміну українці вже отримали 12 мільйонів LED-ламп, що дає змогу зберегти до 600 мегаватів електроенергії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Активно виконується й наша програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп.

І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дає змогу зберегти до 600 мегаватів енергії. Орієнтовно це як, наприклад, понад половину генерації найпотужнішого блоку АЕС".

Деталі: Зеленський закликав українців користуватися програмою обміну ламп.

Передісторія:

  • Програма обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи стартувала 30 січня в обласних центрах та, Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Згодом до проєкту долучилися інші міста, смт та села по всій країні, крім тимчасово окупованих територій. 
  • Подати заяву можна в "Дії", а отримати лампи - у відділенні Укрпошти. 

Читайте також: Програма запрацює з 1 лютого: як безкоштовно замінити лампи розжарювання на LED-лампи

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийелектроенергія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29

Офіцера, який побив строковика, відправили під цілодобовий домашній арешт

У Києві та області – часткові відключення світла

ЗМІ розкрили плани Кремля щодо переобрання Путіна вп’яте

Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок

Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, щоб підкреслити власну впливовість – ISW

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Не допустимо можливості РФ руйнувати лаври й красти з них цінності
Понад 1100 вбитих, десяток спалених складів: Зеленський назвав втрати ворога під Бахмутом
Зеленський присвоїв розстріляному в полоні воїну Мацієвському звання Героя
Останні новини
12:18
У Києві скоротять комендантську годину
12:14
Держпошта Литви призупинила відправку посилок до Росії
12:13
фото З полону у Сирії повернули додому 2 українських жінок та 6 дітей – ГУР
11:50
У Сенс банку підтвердили, що Фрідман не надавав НБУ документи на внесення $1 млрд у капітал
11:30
Шойгу представив до нагород пілотів, які збили дрон США біля Криму
11:29
У Києві та 2 областях можливі обмеження споживання електроенергії – "Укренерго"
11:28
Чи можна відмовитися від виконання роботи під час повітряної тривоги – пояснює омбудсмен
11:28
Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29
11:23
За 10 днів Україна не виробила електрики на 200 мільйонів: чому
11:20
Офіцера, який побив строковика, відправили під цілодобовий домашній арешт
Усі новини...