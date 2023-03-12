Президент: Українці отримали понад 12 мільйонів LED-ламп

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за програмою обміну українці вже отримали 12 мільйонів LED-ламп, що дає змогу зберегти до 600 мегаватів електроенергії.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Активно виконується й наша програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп.

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І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дає змогу зберегти до 600 мегаватів енергії. Орієнтовно це як, наприклад, понад половину генерації найпотужнішого блоку АЕС".

Деталі: Зеленський закликав українців користуватися програмою обміну ламп.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Програма обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи стартувала 30 січня в обласних центрах та, Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Згодом до проєкту долучилися інші міста, смт та села по всій країні, крім тимчасово окупованих територій.

Подати заяву можна в "Дії", а отримати лампи - у відділенні Укрпошти.

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