Президент: Украинцы получили более 12 миллионов LED-ламп

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе обмена украинцы уже получили 12 миллионов LED-ламп, что позволяет сохранить до 600 мегаватт электроэнергии.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Активно выполняется и наша программа обмена старых ламп на новые LED-лампы. В общем украинцы получили уже 12 миллионов LED-ламп.

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И если говорить об энергосбережении, то этот объем позволяет сохранить до 600 мегаватт энергии. Ориентировочно это как, например, более половины генерации мощного блока АЭС".

Детали: Зеленский призвал украинцев пользоваться программой обмена ламп.

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Программа обмена старых ламп накаливания на новые LED-лампы стартовала 30 января в областных центрах и Краматорске, Покровске и Кривом Роге. Впоследствии к проекту присоединились другие города, пгт и села по всей стране, кроме временно оккупированных территорий.

Подать заявление можно в "Дії", а получить лампы - в отделении Укрпочты.

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