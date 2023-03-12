Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент: Украинцы получили более 12 миллионов LED-ламп

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 19:58
Президент: Украинцы получили более 12 миллионов LED-ламп
иллюстративное фото Pixabay

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по программе обмена украинцы уже получили 12 миллионов LED-ламп, что позволяет сохранить до 600 мегаватт электроэнергии.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Активно выполняется и наша программа обмена старых ламп на новые LED-лампы. В общем украинцы получили уже 12 миллионов LED-ламп.

Реклама:

И если говорить об энергосбережении, то этот объем позволяет сохранить до 600 мегаватт энергии. Ориентировочно это как, например, более половины генерации мощного блока АЭС".

Детали: Зеленский призвал украинцев пользоваться программой обмена ламп.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Программа обмена старых ламп накаливания на новые LED-лампы стартовала 30 января в областных центрах и Краматорске, Покровске и Кривом Роге. Впоследствии к проекту присоединились другие города, пгт и села по всей стране, кроме временно оккупированных территорий.
  • Подать заявление можно в "Дії", а получить лампы - в отделении Укрпочты.

Читайте также: Программа заработает с 1 февраля: как бесплатно заменить лампы накаливания на LED-лампы

Темы: Зеленскийэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: