Партизани підірвали залізничне полотно на окупованій Херсонщині – Спротив

Раденськ і Абрикосівка на Херсонщині, скріншот deepstatemap

Учасники партизанського руху "Атеш" підірвали залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ на окупованій Херсонщині.

Джерело: Центр національного спротиву, "Атеш" у Telegram

Дослівно: "Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на Херсонщині, між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ, учасники партизанського руху "Атеш" підірвали залізничне полотно.

Водночас Центр національного спротиву дякує мешканцям на ТОТ за інформування про пересування та розміщення особового складу та ОВТ росіян".

Деталі: Рух "Атеш" оприлюднив відео підриву, який було здійснено 11 березня.

Зазначається, що метою було "перешкоджання постачанню рашистського угруповання в Херсонській та Запорізькій областях", і таке постачання було перерване.