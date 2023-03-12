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Партизани підірвали залізничне полотно на окупованій Херсонщині – Спротив

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 20:19
Партизани підірвали залізничне полотно на окупованій Херсонщині – Спротив
Раденськ і Абрикосівка на Херсонщині, скріншот deepstatemap

Учасники партизанського руху "Атеш" підірвали залізничне полотно між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ на окупованій Херсонщині.

Джерело: Центр національного спротиву, "Атеш" у Telegram

Дослівно: "Партизани продовжують чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема на Херсонщині, між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ, учасники партизанського руху "Атеш" підірвали залізничне полотно.

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Водночас Центр національного спротиву дякує мешканцям на ТОТ за інформування про пересування та розміщення особового складу та ОВТ росіян".

Деталі: Рух "Атеш" оприлюднив відео підриву, який було здійснено 11 березня.

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Зазначається, що метою було "перешкоджання постачанню рашистського угруповання в Херсонській та Запорізькій областях", і таке постачання було перерване.

Теми: Херсонська областьпартизанизалізницяокупація
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