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Партизаны взорвали ж/д полотно на оккупированной Херсонщине – Спротив

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 21:19
Партизаны взорвали ж/д полотно на оккупированной Херсонщине – Спротив
Раденск и Абрикосовка на Херсонщине, скриншот deepstatemap

Участники партизанского движения "Атеш" взорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск на оккупированной Херсонщине.

Источник: Центр национального сопротивления, "Атеш" в Telegram

Дословно: "Партизаны продолжают оказывать сопротивление оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, на Херсонщине, между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск, участники партизанского движения "Атеш" взорвали железнодорожное полотно.

В то же время, Центр национального сопротивления благодарит жителей на ВОТ за информирование о передвижении и размещении личного состава и ВВТ россиян".

Детали: Движение "Атеш" обнародовало видео подрыва, который был осуществлен 11 марта.

Отмечается, что целью было "препятствование снабжению рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях", и такое снабжение было прервано.

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Темы: Херсонская областьпартизаныжелезная дорогаоккупация
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