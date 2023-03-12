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Прем’єр Грузії звинуватив українських політиків у втручанні й назвав невдахами

"Європейська правда"Неділя, 12 березня 2023, 20:34
Прем’єр Грузії звинуватив українських політиків у втручанні й назвав невдахами
ІРАКЛІ ҐАРІБАШВІЛІ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі закликав президента України Володимира Зеленського і українських політиків утриматися від втручання у внутрішні справи його країни.

Про це він сказав в ефірі каналу Imedi, повідомляє "Європейська правда".

"В Україні складна ситуація. Очікується ескалація. За нашою інформацією, Україна готує контратаки, ймовірно, будуть дуже важкі бої в Донецькій області в цілому, а після падіння Бахмута ситуація, ймовірно, стане ще складнішою" - зазначив Гарібашвілі.

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Водночас він розкритикував Зеленського за те, що він підтримав учасників протестів проти закону про "іноагентів".

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, у Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням [в політику країни]" - заявив прем’єр Грузії.

Він зазначив, що бажає Україні миру і об’єднання країни.

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"Але спочатку подбайте про себе і країну, а ми будемо дбати про нашу країну. Я хочу сказати це всім", - сказав Гарібашвілі.

Як відомо, 7 березня грузинський парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" 76 голосами - мінімально необхідною більшістю. Це спровокувало масштабні протести, після чого вранці 10 березня парламент Грузії у другому читанні "вбив" скандальний проєкт

Детально про те, чого досягли протести у Грузії, читайте у статті: Проміжна перемога європейської Грузії.

Теми: ГрузіяЗеленський
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