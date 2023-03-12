Премьер Грузии обвинил украинских политиков во вмешательстве и назвал неудачниками

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили призвал президента Украины Владимира Зеленского и украинских политиков воздержаться от вмешательства во внутренние дела его страны.

Об этом он сказал в эфире канала Imedi, сообщает "Европейская правда".

"В Украине сложная ситуация. Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после падения Бахмута ситуация, вероятно, станет еще сложнее", - отметил Гарибашвили.

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В то же время он раскритиковал Зеленского за то, что он поддержал участников протестов против закона об "иноагентах".

"Когда человек, который воюет, выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, что является прямым вмешательством [в политику страны]", - заявил премьер Грузии.

Он отметил, что желает Украине мира и объединения страны.

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"Но сначала позаботьтесь о себе и стране, а мы будем заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем", - сказал Гарибашвили.

Как известно, 7 марта грузинский парламент в первом чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 76 голосами - минимально необходимым большинством. Это спровоцировало масштабные протесты, после чего утром 10 марта парламент Грузии во втором чтении "убил" скандальный проект.

Подробно о том, чего достигли протесты в Грузии, читайте в статье Промежуточная победа европейской Грузии.