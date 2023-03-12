На Херсонщині на місяць скасовують "сухий закон"
На Херсонщині на місяць скасують "сухий закон" для відновлення економіки регіону.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook
Дослівно: "Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати "сухий закон" і допомогти відновленню економіки регіону.
З 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00.
Продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів – під забороною".
Деталі: Прокудін також назвав огидними маніпуляції чиновників, які, "знаючи про прийняте рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів".
Що передувало: У Херсоні заборонили продаж і виготовлення алкоголю 14 листопада 2022 року, після деокупації правобережної частини Херсонщини.