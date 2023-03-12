На Херсонщині на місяць скасовують "сухий закон"

На Херсонщині на місяць скасують "сухий закон" для відновлення економіки регіону.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook

Дослівно: "Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати "сухий закон" і допомогти відновленню економіки регіону.

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З 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00.

Продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів – під забороною".

Деталі: Прокудін також назвав огидними маніпуляції чиновників, які, "знаючи про прийняте рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів".

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Що передувало: У Херсоні заборонили продаж і виготовлення алкоголю 14 листопада 2022 року, після деокупації правобережної частини Херсонщини.