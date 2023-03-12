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На Херсонщине на месяц отменяют "сухой закон"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 23:48
На Херсонщине на месяц отменяют сухой закон
иллюстративное фото Pixabay

На Херсонщине на месяц отменят "сухой закон" для восстановления экономики региона.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Facebook

Дословно: "Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона.

С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10:00 до 15:00.

Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов – под запретом".

Детали: Прокудин также назвал отвратительными манипуляции чиновников, которые, "зная о принятом решении, начали оживленное обсуждение этой тематики ради собственных рейтингов".

Что предшествовало: В Херсоне запретили продажу и изготовление алкоголя 14 ноября 2022 года, после деоккупации правобережной части Херсонщины.

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Темы: ХерсонХерсонская областьалкоголь
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