Росіяни вдарили з мінометів по громаді Сумщини

Протягом минулого дня росіяни здійснили мінометні обстріли територій Білопільської громади Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА повідомили, що було зафіксовано 18 прильотів з мінометів.

Реклама:

На цей раз обійшлося без наслідків.

Крім того, йдеться в повідомленні, за даними військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована.

Формувань ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.