Росіяни вдарили з мінометів по громаді Сумщини
Понеділок, 13 березня 2023, 00:19
Протягом минулого дня росіяни здійснили мінометні обстріли територій Білопільської громади Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: В ОВА повідомили, що було зафіксовано 18 прильотів з мінометів.
На цей раз обійшлося без наслідків.
Крім того, йдеться в повідомленні, за даними військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована.
Формувань ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.