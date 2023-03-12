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Росіяни вдарили з мінометів по громаді Сумщини

Ольга Глущенко Неділя, 12 березня 2023, 23:19
Росіяни вдарили з мінометів по громаді Сумщини
скриншот

Протягом минулого дня росіяни здійснили мінометні обстріли територій Білопільської громади Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: В ОВА повідомили, що було зафіксовано 18 прильотів з мінометів.

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На цей раз обійшлося без наслідків.

Крім того, йдеться в повідомленні, за даними військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована.

Формувань ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

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Теми: Сумська областьобстріл
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