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Россияне ударили из минометов по громаде Сумщины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 марта 2023, 00:19
Россияне ударили из минометов по громаде Сумщины
скриншот

В течение прошлого дня россияне совершили минометные обстрелы территорий Белопольской громады Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА сообщили, что было зафиксировано 18 прилетов из минометов.

На этот раз обошлось без последствий.

Кроме того, говорится в сообщении, по данным военных, пока оперативная обстановка на границе Сумщины контролируемая.

Формирований вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Темы: Сумская областьобстрел
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