Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб її не довелося використовувати – прем’єр Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна повинна мати достатньо настільки сильну армію, щоб "її ніколи не потрібно було використовувати".

Джерело: Моравецький, цитує під час навчань "Тренуйся з НАТО", цитує "Польське радіо"

Пряма мова: "Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати".

"Будова сильної армії починається з міцних державних фінансів. Саме з польського бюджету ми сьогодні фінансуємо польську армію, закупівлі закордоном, рекапіталізацію наших збройних заводів".

Деталі: Моравецький зазначив, що Польща є учасником найсильнішого військового альянсу в світі – НАТО. Але все одно країна має намір зміцнювати свою армію.

Крім того, він закликав усіх громадян своєї країни вчитися поводитися зі зброєю, брали участь у тренуваннях і вчитися стріляти.