Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы ее не пришлось использовать - премьер Польши

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 марта 2023, 00:20
Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы ее не пришлось использовать - премьер Польши
Матеуш Моравецкий, фото Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна должна иметь достаточно настолько сильную армию, чтобы "ее никогда не нужно было использовать".

Источник: Моравецкий, цитирует во время учений "Тренируйся с НАТО", цитирует "Польское радио"

Прямая речь: "Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы она имела достаточную силу сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать".

Реклама:

"Построение сильной армии начинается с крепких государственных финансов. Именно из польского бюджета мы сегодня финансируем польскую армию, закупки за рубежом, рекапитализацию наших оружейных заводов".

Детали: Моравецкий отметил, что Польша является участником сильнейшего военного альянса в мире - НАТО. Но все равно страна намерена укреплять свою армию.

Кроме того, он призвал всех граждан своей страны учиться обращаться с оружием, участвовали в тренировках и учиться стрелять.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПольшаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Польша
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: