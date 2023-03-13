Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы ее не пришлось использовать - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна должна иметь достаточно настолько сильную армию, чтобы "ее никогда не нужно было использовать".

Источник: Моравецкий, цитирует во время учений "Тренируйся с НАТО", цитирует "Польское радио"

Прямая речь: "Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы она имела достаточную силу сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать".

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"Построение сильной армии начинается с крепких государственных финансов. Именно из польского бюджета мы сегодня финансируем польскую армию, закупки за рубежом, рекапитализацию наших оружейных заводов".

Детали: Моравецкий отметил, что Польша является участником сильнейшего военного альянса в мире - НАТО. Но все равно страна намерена укреплять свою армию.

Кроме того, он призвал всех граждан своей страны учиться обращаться с оружием, участвовали в тренировках и учиться стрелять.