На Миколаївщині на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопець

У селі Любомирівка Миколаївської області на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопчик.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram

Пряма мова: "На вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопчик з села Любомирівка Шевченківської громади".

Деталі: Шайхет повідомив, що неповнолітній знаходився на території домоволодіння і наступив на невідомий предмет, який здетонував.

Внаслідок цього дитина отримала вибухові травми, осколкові поранення тіла і кінцівок. Хлопчикові надали медичну допомогу.