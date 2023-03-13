На Миколаївщині на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопець
Понеділок, 13 березня 2023, 02:52
У селі Любомирівка Миколаївської області на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопчик.
Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram
Пряма мова: "На вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопчик з села Любомирівка Шевченківської громади".
Реклама:
Деталі: Шайхет повідомив, що неповнолітній знаходився на території домоволодіння і наступив на невідомий предмет, який здетонував.
Внаслідок цього дитина отримала вибухові травми, осколкові поранення тіла і кінцівок. Хлопчикові надали медичну допомогу.