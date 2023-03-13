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На Миколаївщині на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопець

Ольга Глущенко Понеділок, 13 березня 2023, 02:52
На Миколаївщині на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопець
ілюстративне фото ДСНС

У селі Любомирівка Миколаївської області на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопчик.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у Telegram

Пряма мова: "На вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопчик з села Любомирівка Шевченківської громади".

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Деталі: Шайхет повідомив, що неповнолітній знаходився на території домоволодіння і наступив на невідомий предмет, який здетонував.

Внаслідок цього дитина отримала вибухові травми, осколкові поранення тіла і кінцівок. Хлопчикові надали медичну допомогу.

Теми: Миколаївська областьвибухдіти
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