На Николаевщине на взрывном устройстве подорвался 13-летний парень
Понедельник, 13 марта 2023, 02:52
В селе Любомировка Николаевской области на взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик.
Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет в Telegram
Прямая речь: "На взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик из села Любомировка Шевченковской громады".
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Детали: Шайхет сообщил, что несовершеннолетний находился на территории домовладения и наступил на неизвестный предмет, который сдетонировал.
В результате ребенок получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей. Мальчику оказали медицинскую помощь.