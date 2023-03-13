Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Николаевщине на взрывном устройстве подорвался 13-летний парень

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 марта 2023, 03:52
На Николаевщине на взрывном устройстве подорвался 13-летний парень
иллюстративное фото ГСЧС

В селе Любомировка Николаевской области на взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик.

Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет в Telegram

Прямая речь: "На взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик из села Любомировка Шевченковской громады".

Детали: Шайхет сообщил, что несовершеннолетний находился на территории домовладения и наступил на неизвестный предмет, который сдетонировал.

В результате ребенок получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей. Мальчику оказали медицинскую помощь.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевская областьвзрывдети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Официально: Турция ратифицирует вступление в НАТО Финляндии отдельно от Швеции

"Схемы" нашли махинации в поставках продовольствия для армии даже после "яичного скандала"

Данилов: Путин планирует "большой голод", поэтому миру важно остановить его как можно скорее

дополненоВ Киеве сократят комендантский час, в области – планируют

Нардеп от "Евросолидарности" Забродский слагает мандат

Все новости...
Николаевская область
Оккупанты утром ударили по Николаевской области: 1 погибший, под завалами могут быть люди
Россияне обстреляли Очаков: сгорели машины и повреждена многоэтажка
Враг ударил по Очакову из РСЗО
Последние новости
17:39
Кабмин согласовал кандидата на должность нового гендиректора Оператора ГТС
17:23
МиГи от партнеров усилят Воздушные силы, но это неэффективное оружие против террора РФ – Игнат
17:20
Венгрия вслед за Турцией тоже ратифицирует вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции
17:15
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
17:14
Индия разрешила российским туристам быть в стране только 180 дней в году
17:10
фотоГражданские подорвались на минах в трех областях за сутки
17:04
Кто и за сколько на Prozorro покупал услуги рекламы за год войны – DOZORRO TI Ukraine
16:57
Режим Лукашенко посадил двух руководительниц Tut.by на 12 лет колонии
16:53
Официально: Турция ратифицирует вступление в НАТО Финляндии отдельно от Швеции
16:52
Фонд госимущества выставил на приватизацию Измаильский винзавод
Все новости...