На Николаевщине на взрывном устройстве подорвался 13-летний парень

В селе Любомировка Николаевской области на взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик.

Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет в Telegram

Прямая речь: "На взрывном устройстве подорвался 13-летний мальчик из села Любомировка Шевченковской громады".

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Детали: Шайхет сообщил, что несовершеннолетний находился на территории домовладения и наступил на неизвестный предмет, который сдетонировал.

В результате ребенок получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей. Мальчику оказали медицинскую помощь.