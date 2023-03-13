В ISW пояснили, як Кремль використовує "падіння Пригожина"

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не поверне прихильності президента Росії Володимира Путіна, тому підривають його амбіції та скидають на нього провини за невдачі на фронті.

Джерело: ISW

Деталі: На думку військових аналітиків, конфлікт між Міністерством оборони Росії та фінансистом групи "Вагнер" Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг своєї кульмінації на тлі битви за Бахмут.

Експерти припускають, що МО Росії, зокрема міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник російського Генерального штабу генерал Валерій Герасимов, швидше за все, скористалися можливістю навмисно витратити як елітні сили, так і сили "Вагнера" в Бахмуті, щоб послабити Пригожина і підірвати його амбіції щодо більшого впливу в Кремлі.

Також Путін і МО РФ можуть використати Пригожина як "цапа-відбувайла" за ціну наступу на Бахмут, коли цей наступ досягне кульмінації.

За ранішою оцінкою ISW, Путін покладається на групу "цапів-відбувайлів", які замість нього беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику.

Путін, ймовірно, використає великі втрати "Вагнера", повідомлення про низький моральний дух і військові злочини, щоб відволікти увагу від гірших проблем у російських збройних силах, – кажуть аналітики.

ВІДЕО ДНЯ

Також у звіті інституту йдеться про те, що Пригожин навряд чи зможе повернути собі прихильність Путіна, яку мав у період з травня по жовтень 2022 року.

"Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх зменшити свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина", – додають експерти.

Крім того, на їхню думку, "Пригожин заробив погану репутацію через те, що ставився до своїх людей, як до гарматного м'яса".

А його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу у ПВК "Вагнер" привабливою для новобранців.

"Конфлікт між Міністерством оборони Росії і Вагнером показує, що різні сторони в найближчому оточенні Путіна конкурують між собою в іграх, які не сприяють досягненню загальних цілей Путіна", – зазначають аналітики.

В огляді інституту додають: "Путін використав "Вагнер", щоб захистити свій режим від згубних соціальних наслідків мобілізації, яка також продовжує гальмувати його військові зусилля в Україні".

Ключові висновки про бойові дії від ISW за 12 березня: