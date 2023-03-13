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В ISW пояснили, як Кремль використовує "падіння Пригожина"

Ольга Глущенко Понеділок, 13 березня 2023, 04:26
В ISW пояснили, як Кремль використовує падіння Пригожина
Євген Пригожин, фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не поверне прихильності президента Росії Володимира Путіна, тому підривають його амбіції та скидають на нього провини за невдачі на фронті.

Джерело: ISW

Деталі: На думку військових аналітиків, конфлікт між Міністерством оборони Росії та фінансистом групи "Вагнер" Євгеном Пригожиним, ймовірно, досяг своєї кульмінації на тлі битви за Бахмут.

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Експерти припускають, що МО Росії, зокрема міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник російського Генерального штабу генерал Валерій Герасимов, швидше за все, скористалися можливістю навмисно витратити як елітні сили, так і сили "Вагнера" в Бахмуті, щоб послабити Пригожина і підірвати його амбіції щодо більшого впливу в Кремлі.

Також Путін і МО РФ можуть використати Пригожина як "цапа-відбувайла" за ціну наступу на Бахмут, коли цей наступ досягне кульмінації.

За ранішою оцінкою ISW, Путін покладається на групу "цапів-відбувайлів", які замість нього беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику.

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Путін, ймовірно, використає великі втрати "Вагнера", повідомлення про низький моральний дух і військові злочини, щоб відволікти увагу від гірших проблем у російських збройних силах, – кажуть аналітики.

Також у звіті інституту йдеться про те, що Пригожин навряд чи зможе повернути собі прихильність Путіна, яку мав у період з травня по жовтень 2022 року.

"Падіння Пригожина, ймовірно, налякає інших кремлівських чиновників, таких як Кадиров, і змусить їх зменшити свої амбіції, щоб уникнути долі Пригожина", – додають експерти.

Крім того, на їхню думку, "Пригожин заробив погану репутацію через те, що ставився до своїх людей, як до гарматного м'яса".

А його публічні благання про боєприпаси навряд чи зроблять службу у ПВК "Вагнер" привабливою для новобранців.

"Конфлікт між Міністерством оборони Росії і Вагнером показує, що різні сторони в найближчому оточенні Путіна конкурують між собою в іграх, які не сприяють досягненню загальних цілей Путіна", – зазначають аналітики.

В огляді інституту додають: "Путін використав "Вагнер", щоб захистити свій режим від згубних соціальних наслідків мобілізації, яка також продовжує гальмувати його військові зусилля в Україні".

Ключові висновки про бойові дії від ISW за 12 березня:

  • Іранські державні ЗМІ оголосили, що Іран завершив угоду про купівлю винищувачів Су-35 у Росії.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні операції під Бахмутом, але не завершили розворот або оточення міста.
  • Окупанти проводили наземні атаки поблизу Авдіївки та на західних околицях Донецька.
  • Російський військовий блогер заявив 12 березня, що серед спецпризначенців високий рівень дезертирства. Він стверджував, що жоден підрозділ спецпризначення не укомплектований повністю, і що деякі командири спецпризначення втекли зі своїх підрозділів, незважаючи на те, що отримували високі зарплати протягом останніх 10 років.
  • Міністерство оборони Великої Британії повідомило 12 березня, що російські військовослужбовці зі східних регіонів Росії гинуть в Україні з розрахунку на душу населення в сорок разів більше, ніж російські військовослужбовці з Москви. Також воно повідомило, що казахська і татарська меншини становлять 75 відсотків жертв серед російських військовослужбовців з Астраханської області.
  • Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила 12 березня, що російські чиновники незаконно депортували 2 161 українську дитину-сироту до Росії. І додала, що загальна кількість дітей, депортованих до Росії, може становити приблизно 150 000.

Теми: РосіяВагнервійна
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