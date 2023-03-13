В ISW объяснили, как Кремль использует "падение Пригожина"

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не вернет благосклонности президента России Владимира Путина, поэтому подрывают его амбиции и сбрасывают на него вины за неудачи на фронте.

Источник: ISW

Детали: По мнению военных аналитиков, конфликт между Министерством обороны России и финансистом группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, вероятно, достиг своей кульминации на фоне битвы за Бахмут.

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Эксперты предполагают, что МО России, в частности министр обороны России Сергей Шойгу и начальник российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов, скорее всего, воспользовались возможностью намеренно потратить как элитные силы, так и силы "Вагнера" в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и подорвать его амбиции относительно большего влияния в Кремле.

Также Путин и МО РФ могут использовать Пригожина как "козла отпущения" за цену наступления на Бахмут, когда это наступление достигнет кульминации.

По более ранней оценке ISW, Путин полагается на группу "козлов отпущения", которые вместо него берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику.

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Путин, вероятно, использует большие потери "Вагнера", сообщения о низком моральном духе и военных преступлениях, чтобы отвлечь внимание от худших проблем в российских вооруженных силах, - говорят аналитики.

Также в отчете института говорится о том, что Пригожин вряд ли сможет вернуть себе благосклонность Путина, которую имел в период с мая по октябрь 2022 года.

"Падение Пригожина, вероятно, напугает других кремлевских чиновников, таких как Кадыров, и заставит их уменьшить свои амбиции, чтобы избежать судьбы Пригожина", - добавляют эксперты.

Кроме того, по их мнению, "Пригожин заработал плохую репутацию из-за того, что относился к своим людям, как к пушечному мясу".

А его публичные мольбы о боеприпасах вряд ли сделают службу в ЧВК "Вагнер" привлекательной для новобранцев.

"Конфликт между Министерством обороны России и Вагнером показывает, что разные стороны в ближайшем окружении Путина конкурируют между собой в играх, которые не способствуют достижению общих целей Путина", - отмечают аналитики.

В обзоре института добавляют: "Путин использовал "Вагнер", чтобы защитить свой режим от пагубных социальных последствий мобилизации, которая также продолжает тормозить его военные усилия в Украине".

Ключевые выводы о боевых действиях от ISW за 12 марта: