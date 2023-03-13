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Росіяни відправили на Донеччину потяг з в’язнями – штаб

Ольга Глущенко Понеділок, 13 березня 2023, 07:02
Росіяни відправили на Донеччину потяг з в’язнями – штаб
ілюстративне фото Pixabay

Після великих втрат у зоні бойових дій росіяни завозять на окуповані території ув’язнених, у тому числі жінок.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили.

Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів.

Один з вагонів – із засудженими жінками".

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Теми: ГенштабРосіяв'язниця
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