Росіяни відправили на Донеччину потяг з в’язнями – штаб

Після великих втрат у зоні бойових дій росіяни завозять на окуповані території ув’язнених, у тому числі жінок.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили.

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Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів.

Один з вагонів – із засудженими жінками".