Росіяни відправили на Донеччину потяг з в’язнями – штаб
Понеділок, 13 березня 2023, 07:02
Після великих втрат у зоні бойових дій росіяни завозять на окуповані території ув’язнених, у тому числі жінок.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "На тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили.
Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів.
Один з вагонів – із засудженими жінками".
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