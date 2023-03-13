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Россияне отправили в Донецкую область поезд с заключенными – штаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 марта 2023, 06:02
Россияне отправили в Донецкую область поезд с заключенными – штаб
иллюстративное фото Pixabay

После больших потерь в зоне боевых действий россияне завозят на оккупированные территории заключенных, в том числе женщин.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На фоне больших потерь личного состава в войне, противник использует альтернативные источники пополнения живой силы.

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Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных.

Один из вагонов - с осужденными женщинами".

Темы: ГенштабРосcиятюрьма
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