Россияне отправили в Донецкую область поезд с заключенными – штаб
Понедельник, 13 марта 2023, 06:02
После больших потерь в зоне боевых действий россияне завозят на оккупированные территории заключенных, в том числе женщин.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На фоне больших потерь личного состава в войне, противник использует альтернативные источники пополнения живой силы.
Реклама:
Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных.
Один из вагонов - с осужденными женщинами".