Россияне отправили в Донецкую область поезд с заключенными – штаб

После больших потерь в зоне боевых действий россияне завозят на оккупированные территории заключенных, в том числе женщин.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На фоне больших потерь личного состава в войне, противник использует альтернативные источники пополнения живой силы.

Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных.

Один из вагонов - с осужденными женщинами".