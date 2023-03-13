Ексглава Мюнхенської конференції закликав вже готуватись до перемовин про завершення війни

Колишній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер закликає вже зараз створити контактну групу для підготовки до майбутніх перемовин між Україною і Росією про завершення війни, але починати самі перемовини не раніше, ніж вирішить Україна.

Таку колонку він опублікував в колонці у Tagesspiegel 12 березня, пише "Європейська правда".

Ішингер зауважує, що паралельно із допомогою зброєю і фінансовою підтримкою Заходу варто почати робити кроки, щоб "дати перспективу (того, як колись має закінчитись війна - ред.) зростаючому хору критичних голосів у США, а також у нас в Німеччині". Одночасно він розкритикував за "зовсім не потрібну слабкість" політиків, які закликають припинити надаавати Україні допомогу "щоб настав мир", згадавши, зокрема, великі акції у Берліні, які скликали під річницю повномасштабної війни політикиня від Лівих Сара Вагенкнехт і відома феміністка Аліс Шварцер.

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Вольфганг Ішингер наголосив, що не йдеться про те, щоб штовхати Україну до перемовин вже зараз – тому що це було би рівноцінно частковій капітуляції перед агресором, і що рішення про те, коли починати перемовини, має приймати лише Україна.

Проте починати оформлювати основу, "рамку" для мирного процесу, на його думку, вже на часі.

Ішингер пропонує створити міжнародну політично-стратегічну контактну групу на зразок того, як створили формат "Рамштайн" для координації військової допомоги для України, аби її учасники сформували посередницьку групу і готувались до того моменту, коли Україна вирішить починати перемовини.

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Він пропонує включати до такого формату передусім США, Британію, Францію, Німеччину, які би могли об’єднати довкола інших партнерів, зокрема Канаду, Польщу, Іспанію, Італію, держави Балтії, а також залучити ключові міжнародні організації - ООН, ОБСЄ, Євросоюз і НАТО як наддержавні структури.

Ішингер пропонує, аби ці учасники проводили регулярні зустрічі на рівні міністрів закордонних справ та обговорили такі питання, як те, хто міг би контролювати мирний процес, у яких форматах можна домовлятись про розведення сил, створення безпольотних зон тощо.

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