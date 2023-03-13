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Экс-глава Мюнхенской конференции призвал уже готовиться к переговорам о завершении войны

Понедельник, 13 марта 2023, 07:34
Экс-глава Мюнхенской конференции призвал уже готовиться к переговорам о завершении войны
Ишингер, фото из twitter ЕП

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призывает уже сейчас создать контактную группу для подготовки к будущим переговорам между Украиной и Россией о завершении войны, но начинать сами переговоры не раньше, чем решит Украина.

Такую колонку он опубликовал в колонке в Tagesspiegel 12 марта, пишет "Европейская правда".

Ишингер отмечает, что параллельно с помощью оружием и финансовой поддержкой Запада стоит начать делать шаги, чтобы "дать перспективу (того, как когда-то должна закончиться война - ред.) растущему хору критических голосов в США, а также у нас в Германии". Одновременно он раскритиковал за "совсем не нужную слабость" политиков, которые призывают прекратить оказывать Украине помощь "чтобы наступил мир", вспомнив, в частности, крупные акции в Берлине, которые созвали в годовщину полномасштабной войны политик от Левых Сара Вагенкнехт и известная феминистка Алис Шварцер.

Вольфганг Ишингер подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы толкать Украину к переговорам уже сейчас - потому что это было бы равноценно частичной капитуляции перед агрессором, и что решение о том, когда начинать переговоры, должна принимать только Украина.

Однако начинать оформлять основу, "рамку" для мирного процесса, по его мнению, уже пора.

Ишингер предлагает создать международную политически-стратегическую контактную группу на подобие того, как создали формат "Рамштайн" для координации военной помощи для Украины, чтобы ее участники сформировали посредническую группу и готовились к тому моменту, когда Украина решит начинать переговоры.

Он предлагает включать в такой формат прежде всего США, Британию, Францию, Германию, которые бы могли объединить вокруг других партнеров, в частности Канаду, Польшу, Испанию, Италию, государства Балтии, а также привлечь ключевые международные организации - ООН, ОБСЕ, Евросоюз и НАТО как надгосударственные структуры.

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Ишингер предлагает, чтобы эти участники проводили регулярные встречи на уровне министров иностранных дел и обсудили такие вопросы, как то, кто мог бы контролировать мирный процесс, в каких форматах можно договариваться о разведении сил, создание бесполетных зон и так далее.

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