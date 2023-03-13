Захисники знищили ще 710 загарбників і 8 ворожих танків
Понеділок, 13 березня 2023, 06:54
За минулу добу Сили оборони знищили ще 710 окупантів, 8 танків 16 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3474 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,
- артилерійських систем – 2503 (+16) од,
- РСЗВ – 493 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 259 (+0) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,
- крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.
"Дані уточнюються", – додають у штабі.