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Захисники знищили ще 710 загарбників і 8 ворожих танків

Ольга Глущенко Понеділок, 13 березня 2023, 07:54
Захисники знищили ще 710 загарбників і 8 ворожих танків
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу Сили оборони знищили ще 710 окупантів, 8 танків 16 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 159800 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3474 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6774 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2503 (+16) од,
  • РСЗВ – 493 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 259 (+0) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 251 (+9) од.

"Дані уточнюються", – додають у штабі.

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Теми: Генштабвійна
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