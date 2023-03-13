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Защитники уничтожили еще 710 захватчиков и 8 вражеских танков

Ольга ГлущенкоПонедельник, 13 марта 2023, 07:54
Защитники уничтожили еще 710 захватчиков и 8 вражеских танков
иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 710 оккупантов, 8 танков 16 артиллерийских систем и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 59800 (+710) человек ликвидировано,
  • танков – 3474 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6774 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 2503 (+16) ед,
  • РСЗО - 493 (+0) ед,
  • средств ПВО – 259 (+0) ед,
  • самолетов – 304 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2109 (+1) ед,
  • крылатых ракет – 907 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5354 (+6) ед,
  • специальной техники – 251 (+9) ед.

"Данные уточняются", – добавляют в штабе.

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Темы: Генштабвойна
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