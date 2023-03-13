Защитники уничтожили еще 710 захватчиков и 8 вражеских танков
Понедельник, 13 марта 2023, 06:54
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 710 оккупантов, 8 танков 16 артиллерийских систем и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 59800 (+710) человек ликвидировано,
- танков – 3474 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 6774 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 2503 (+16) ед,
- РСЗО - 493 (+0) ед,
- средств ПВО – 259 (+0) ед,
- самолетов – 304 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2109 (+1) ед,
- крылатых ракет – 907 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5354 (+6) ед,
- специальной техники – 251 (+9) ед.
"Данные уточняются", – добавляют в штабе.